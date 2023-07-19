مديرة مدرسة مصرية في كندا تكشف كواليس لقائها بوزيرة الهجرة

كشفت فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية فى كندا، كواليس لقائها بوزيرة الهجرة وحصولها على التكريم كـواحدة من 100 شخصية مؤثرة فى كندا، قائلة: “بلغت معالي الوزيرة أني حصلت على تكريمات كثيرة، ولكن أنه يأتي من بلدي ومن الرئيس السيسي كان شرف على رأسي وبداية مسئولية”.

وأضافت فيبي وصفي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “كنت أقول للناس فى كندا أني أما سلمت على سيادة الرئيس السيسي كنت أسلم عليه بالنيابة عنكوا كلكوا.. وبالفعل شرف كبير جدا ولم أكن أتوقعه”.

وتابعت: “كان حلم لحصولي على هذا التكريم ورؤية الرئيس السيسي.. والموضوع كان ولا فى الأحلام”.