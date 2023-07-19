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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام "التعاون الإسلامي" يدعو إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

اجتماع الغرفة الإسلامية
اجتماع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة

عقد مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، اجتماعه الخامس والثلاثون في باكو، بجمهورية أذربيجان، على مدار اليومين الماضيين.

وفي رسالته إلى الاجتماع، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس إدارتها إلى التركيز على برامج محددة في المجالات ذات الأولوية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والرقمنة، والاستثمار، والسياحة في عامي 2023 و2024.

وذكر الأمين العام أن دور الغرفة الإسلامية ومجلسها مهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة في تعزيز التجارة والاستثمار البيني، والزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات المالية الإسلامية، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل النساء والشباب، مما يسهم بشكل كبير في مهمة ورؤية المنظمة ورفاه شعوبها.

كما حث الأمين العام أعضاء مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على مراجعة واعتماد مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالزراعة بالإضافة إلى التوصيات التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي سيعقد في الدوحة، دولة قطر، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

واستعرض الاجتماع التوصيات والمشاريع في مجالات الاستثمار والسياحة وصناعة الحلال وبناء القدرات لعرضها على الجمعية العامة للغرفة الإسلامية للاعتماد.

كما وقعت الغرفة الإسلامية مذكرة تفاهم مع أربع مؤسسات شريكة في أذربيجان لتنظيم منتدى حلال في باكو، أذربيجان، في عام 2024.

1000192113
1000192113

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