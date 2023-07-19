مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات بسبب الطقس الحار

قام المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب، بعمل اجتماع لرؤساء القطاع التجارى وقطاع المياه و مديرى الافرع ومديري الشؤون الماليه ،لمتابعة اعمال الفروع وبحث المستجدات وما يقابلهم من مشاكل في العمل ومتابعة ماتم إنجازه في أعمال التحصيل وحثهم علي بذل مزيد من الجهد في العمل.

وخلال الإجتماع أكد نشأت أن شركة مياه البحيره تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وشدد على أهمية تنشيط نسب التحصيل بجميع فروع الشركه ، ومراجعة القراءات، ووضع آليات لضبط القراءات، لتُعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.

ونظرا للموجة الحارة، التى تشهدها البلاد فى هذه الأيام فقد أصدر تعليماته للساده مديرى الافرع والمحطات إلى الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

وأشار إلى مراجعة جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافي؛ لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وخاصة في أوقات الذروة.. مؤكدا الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية بالإقليم.

كما وأوضح الى أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وحيث أن من مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، بالاضافة الى وجود نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشر.

وشدد علي التزام الجميع بالعمل علي تحصيل مستحقات الشركه ،

كما أصدر تعليماته بعدم التهاون مع اي مقصر يتسبب في إهدار مستحقات الشركه ... حيث ان الشركه مرفق حيوي هام والمياه هي حياة المواطنين كما أصدر تعليماته بتفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع، لتغطي كافة أنحاء المحافظه.

كما ناشد السيد المهندس رئيس الشركه المواطنين باستخدام تطبيق "قراءتي" الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ،

وأوضح نشأت، أن التطبيق يساهم في القضاء علي مشكلة تراكم القراءات بالعداد حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول علي فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه .