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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان لافت.. درة تستعرض جمالها من أمام البحر

درة
درة

نشرت الفنانة درة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " إنستجرام " صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير" .

وظهرت درة، بفستان جذاب مفتوح من الأسفل واتسم التصميم بالقماش المشجر الذى جمع بين اللون الأخضر الفاتح واللون الاسود، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
 

طرحت الفنانة درة، سؤالا للمتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “ثريدز”. 

وكتبت درة: “ايه الفرق بين هنا وتويتر ؟ مش شايفة الفرق بصراحة..”.

يذكر أنه شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت درة، في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا أبيض قصيرا يشبه السندريلا، واعتمدت على الميكب الناعم الذيأبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وهنأت درة ، متابعهيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت لهم رسالة غامضة.

وكتبت الفنانة: "عيد سعيد، يتأكد لي مع كل صباح، أن هذه الحياة رغم كل شيء بها ما يستحق الحياة، كل عام وأنتم العيد لأحبابكم".

السندريلا الفنانة درة

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