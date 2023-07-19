ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك زكي وآخرين اتسم بسرعة الاستجابة

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي يفاجئنا بسرعة الإستجابة لمجلس الحوار الوطني، وقام بإصدار قرار الإفراج عن بعض المحبوسين، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للعديد من مخرجات الحوار الوطني، منها مد الإشراف القضائي الكامل على كل الإنتخابات في مصر.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي استجاب لمطالب الحوار الوطني، منها التخفيف من الأعباء التي يلقاها المواطنون، وقام بإصدار قرارت اجتماعية وسياسية استجابة لما يتم في الحوار الوطني.

السلطة التشريعية

وأشار ضياء رشوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع الحوار الوطني، ويخلق مناخا ايجابيا للخروج بقرارات هامة، مؤكدا أن إصدار العفو الرئاسي يخضع لاختصاصات الرئيس، ويستخدم حقه الدستوري، دون التعدي على السلطة التشريعية.