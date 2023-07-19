مجلس الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن محبوسين

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتقدم مجلس أمناء الحوار بالشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له، كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل .

وأعرب مجلس الامناء، عن تطلعه الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.