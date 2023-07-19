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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المركز الأوكراني للحوار: الأزمة الروسية دخلت مرحلة «تكسير العظام» |فيديو

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

كشف عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني، من كييف، عن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "منتصف النهار" تقديم الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن حاكم القرم أكد أنه سيتم إجلاء حوالي 2000 شخص من سكان المنطقة المحيطة بموقع الحادثة، بعد أن دمرت روسيا منظومة الدفاع الأوكرانية أوسا في أرتيموفسك.

وأضاف أن هناك وسائل إعلام أوكرانية أفادت بوقوع انفجارات في منطقة التدريب العسكري بكيروفسكوي، موضحاً أن مرحلة تكسير العظام في الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت بتفجير منطقة التدريب العسكري.

 

بداية الشتاء للجلوس للتفاوض

وأشار إلى أن شراسة الحرب وشدة نتائجها ستكون في هذا الشهر أو الشهر القادم، موضحاً أن كل طرف يحاول أن يثبت أقدامه في الأراضي التي يسيطر عليها أو أن يستعيد مناطق جديدة حتي يكون جاهزا في بداية الشتاء للجلوس للتفاوض.
 

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