قالت صحيفة “ويدج إنفينيتي”، إن عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض ستكون حدثا كارثيا لأوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة، أن "كييف ستجد نفسها بسرعة في وضع صعب إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب”، مشيرة إلي أن “موقف زيلينسكي في هذه الحالة سيكون تحت التهديد”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات بين ترامب ورئيس أوكرانيا ليست جيدة جدا".

في وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن كيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا تم انتخابه لمنصب رئيس الدولة.

ووفقا له، فإنه هو ينوي إخبار زيلينسكي "كفى"، مطالبا "بإبرام اتفاق".

بالإضافة إلى ذلك، وعد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، بوقف الصراع الأوكراني حتى قبل توليه المنصب.