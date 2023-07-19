عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أوكرانيا.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي وحكومته بسبب قرارات صادمة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الجيش الأوكراني غير قادر على صد الضربات المنظمة من قبل القوات الروسية.

وقال سوسكين:  "تم تدمير ميناء واحد بالفعل. لقد تم إلحاق أضرار جسيمة. أوكرانيا بالفعل بلد فقير ومهزوم.. زيلينسكي، حزب “خادم الشعب”، ورئيس الوزراء دينيس شميجال، هناك أشخاص محددون جلبوا البلاد إلى مثل هذه الحالة”.

وأشار إلى أنه من خلال إطلاق العنان لصراع مع روسيا، هدد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وجود البلاد.

ووصف تصرفات نظام كييف بأنها غبية وغير فعالة، حيث لم يتمكنوا من صد الضربات بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي العاملة.

وقال سوسكين: “يسعي زيلينسكي، على الرغم من الوضع في مسرح العمليات العسكرية، إلي تقنين الماريجوانا ومكافحة وسائل الإعلام غير المناسبة له.. ويحول البلاد إلى مقبرة، فشل بعد فشل في كل مكان".

بسبب فاجنر .. تحرك عسكري عاجل من أوكرانيا على حدود بيلاروس

مكتب زيلينسكي يكشف عن خطة أوكرانيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وأضاف: “زيلينسكي غير قادر على التعامل مع الوضع في أوكرانيا بسبب تصعيد الصراع مع موسكو.. وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس إعلان استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.

روسيا الجيش الأوكراني زيلينسكي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

موضوعات متعلقة

اضطرابات كبيرة.. تأخيرات وإلغاء الرحلات الجوية في أمريكا وكندا

مجانًا.. بوتين يعلن استعداد روسيا إمداد الأسواق العالمية بحبوب بديلة عن الأوكرانية

بوتين يعلن شروط روسيا لاستئناف "صفقة الحبوب"

الملك محمد السادس يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة المغرب

بسبب فاجنر .. تحرك عسكري عاجل من أوكرانيا على حدود بيلاروس

مكتب زيلينسكي يكشف عن خطة أوكرانيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

بسبب قرار "غبي".. كارثة تضرب الاقتصاد الأوروبي

حصيلة مروعة للحرب.. 10 آلاف جندي أوكراني بلا أرجل

ترشيحاتنا

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

هدف ملغى وإهدار انفراد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والحرس

رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوّه وجهها بماء النار .. تفاصيل

رسالة نجاد البرعي عقب الإفراج عن باتريك والباقر: شكرا فخامة الرئيس السيسي

خبراء الأمن السيبراني يصدرون تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي جوجل كروم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

فيديو

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ