قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الجيش الأوكراني غير قادر على صد الضربات المنظمة من قبل القوات الروسية.

وقال سوسكين: "تم تدمير ميناء واحد بالفعل. لقد تم إلحاق أضرار جسيمة. أوكرانيا بالفعل بلد فقير ومهزوم.. زيلينسكي، حزب “خادم الشعب”، ورئيس الوزراء دينيس شميجال، هناك أشخاص محددون جلبوا البلاد إلى مثل هذه الحالة”.

وأشار إلى أنه من خلال إطلاق العنان لصراع مع روسيا، هدد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وجود البلاد.

ووصف تصرفات نظام كييف بأنها غبية وغير فعالة، حيث لم يتمكنوا من صد الضربات بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي العاملة.

وقال سوسكين: “يسعي زيلينسكي، على الرغم من الوضع في مسرح العمليات العسكرية، إلي تقنين الماريجوانا ومكافحة وسائل الإعلام غير المناسبة له.. ويحول البلاد إلى مقبرة، فشل بعد فشل في كل مكان".

وأضاف: “زيلينسكي غير قادر على التعامل مع الوضع في أوكرانيا بسبب تصعيد الصراع مع موسكو.. وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس إعلان استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.