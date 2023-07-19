بسبب فاجنر .. تحرك عسكري عاجل من أوكرانيا على حدود بيلاروس

قال قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرجي نايف، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تعمل على تقوية أجزاء من الحدود الشمالية بسبب وصول قوات فاجنر إلى بيلاروس.

وقال نايف في مقطع فيديو نشر على قناة “تليجرام” التابعة لقناة "دايركت" الأوكرانية: "نحن نعلم أن مرتزقة فاجنر يصلون إلى أراضي بيلاروس.. بالفعل نحن الآن نتفاعل بحيث تكون حدود الدولة لأوكرانيا غير سالكة تماما لقوات العدو”.

وأضاف: ”تم حفر أكثر من 40 كيلومترا من الخنادق المضادة للدبابات في منطقة تشيرنيهيف، وتم تشكيل أكثر من 30 ألف مصيدة منجم".

وأوضح قائد القوات المشتركة الأوكرانية، أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم تعزيز أجزاء من حدود أوكرانيا بحواجز غير متفجرة ومتفجرة، والتي ستصبح مفاجآت للعدو.

وفي وقت سابق من اليوم، ظهر مقطع فيديو، يزعم أنه يظهر قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وهو يرحب بمقاتلي فاجنر في بيلاروس على إحدى قنواته الرسمية على “تليجرام”.

وفي الفيديو، الذي لم يتم التحقق منه بعد، سُمع رجل بدا صوته مثل صوت بريجوجين يرحب برجاله.