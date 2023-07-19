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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلو فاجنر يدخلون بيلاروسيا بعدد من المركبات العسكرية

فاجنر
فاجنر

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أنه قد دخلت قوات لفاجنر إلى  بيلاروسيا مع 362 مركبة عسكرية.


وذكرت التقارير أن عدد المسلحين من فاجنر الذين دخلوا الى بيلاروسيا نحو ٢٠٠٠ مقاتل أو أكثر.

 

وسبق و قال زعيم فاجنر يفجيني بريجوزين ، إن المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى وزارة الدفاع قد رحلوا بالفعل وأن هذا العدد لا يمثل سوى 2 في المائة من  مجموعة فاجنر. 
يأتي ذلك، فيما يجادل بعض المراقبين، بأنه لا يمكن دمج مجموعة فاجنر في الجيش النظامي لروسيا أو بيلاروسيا في الوقت الحالي، لأنهم لديهم   وظيفة في أوكرانيا.

وبعد تمرد فاجنر الشهر الماضي، وفي حديثه عن هذه المسألة في خطاب له ، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن ما حدث كان خيانة كبيرة ولن يمر الجناة دون عقاب. 


لكن رأى بوتين لاحقا أن الخروج دون خسائر أفضل بكثير من جلب المتاعب، فوافق على خروج قائد فاجنر يفجيني بريجوزين من المشهد بواسطة بيلاروسيا.

 

 

 

 

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