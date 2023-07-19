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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشن حربا بحرية على أوكرانيا وتعلن منع السفن المتجهة إلى موانئها

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن بعض مناطق البحر الأسود أُعلنت مؤقتا مناطق خطرة للملاحة.

وحذرت روسيا من أن الدول التي تحمل السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود أعلامها ستعتبر أطرافا في الصراع.

وهددت موسكو، أنه اعتبارا من منتصف ليل الغد بتوقيت موسكو ستُعتبر جميع السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا سفنا محملة بالسلاح.

وردا علي تلك التهديدات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا التهديد يشكل “مضايقة للملاحة الدولية” ويهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا.

وأضافت، أن الولايات المتحدة تدعم حرية الملاحة في بحر آزوف ومضيق كيرتش وتطالب روسيا بالامتثال للقانون الدولي.

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