مكتب زيلينسكي يكشف عن خطة أوكرانيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، إن كييف تسعى لتسيير دورية عسكرية مشتركة بين دول البحر الأسود من أجل مواصلة صادرات الحبوب من موانئها بعد خروج روسيا من اتفاق يضمن سلامة سفن الشحن.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال بودولياك: “المفاوضات جارية على جميع المستويات. يجب إضافة تفويض من الأمم المتحدة هنا لإنشاء دورية عسكرية تشمل الدول التي على اتصال بالمنطقة، على سبيل المثال تركيا وبلغاريا أو أي دولة أخرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن بعض مناطق البحر الأسود أُعلنت مؤقتا مناطق خطرة للملاحة.

وحذرت روسيا من أن الدول التي تحمل السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود أعلامها ستعتبر أطرافا في الصراع.

وهددت موسكو، أنه اعتبارا من منتصف ليل الغد بتوقيت موسكو ستُعتبر جميع السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا سفنا محملة بالسلاح.