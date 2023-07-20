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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس التمثيل التجاري: نتخذ خطوات استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وبريطانيا

صدى البلد

عقد الوزير المفوض التجاري  يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري بمقر مكتب التمثيل التجاري في لندن اجتماع ثنائي مع السيد ريتشارد رمبيلو، رئيس قطاع التجارة الدولية بمؤسسة Make UK. 

 

وشارك فى الاجتماعات الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية وعمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار و مستشارة السفارة في لندن.

تم التركيز خلال الاجتماع على فرص التعاون الصناعي المشترك بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في القطاعات الصناعية المختلفة التي تمثل أولوية لكلا الدولتين، وتشمل الصناعات الهندسية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وقد تم مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بما في ذلك الحديد والصلب، وصناعة السيارات، والتصنيع الزراعي، التي لقت اهتمامًا كبيرًا من الجانب البريطاني.

كما تم التباحث حول إمكانية تعزيز التعاون المؤسسي بين منظمة Make UK واتحاد الصناعات المصري، وعقد فعالية مشتركة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر وهذا يمكن أن يوفر منصة فعالة لمشاركة الأفكار والاستراتيجيات المشتركة بين الجانبين.

واجتمع رئيس التمثيل التجاري أيضًا مع  ايسي ايشون، رئيس مجموعة الأعمال بالهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF). 

 

وتبادل الجانبان الرؤى حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين الهيئة والجانب المصري، وخصوصاً في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مصر. وتم تقديم اقتراح بتنظيم زيارة لوفد من الهيئة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري لعقد اجتماعات مع المستثمريين المصريين.

وأشار رئيس التمثيل التجارى إلى أن هذه الاجتماعات ستمكن الجانبين  من التوصل إلى تفاهم مشترك حول الرؤية المستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

 

وأوضح أن الجانبين يأملان في توسيع التعاون في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على تقوية العلاقات بين القطاعين الخاص والحكومي في كل من البلدين. منوها أن الجانب المصري قدم نظرة مفصلة حول الفرص الاستثمارية في مجال الاستثمار الصناعي في القطاعات المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.

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