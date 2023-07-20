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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكرم أيمن أشرف ويهديه درعا خاصا

صدى البلد

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم، أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتكريمه قبل انتقاله مع نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع أيمن أشرف، أكد خلالها على اعتزاز النادي وتقديره لعطاء اللاعب، وكونه من أبناء الأهلي المخلصين والمعروف عنهم الالتزام والانضباط على مدار مشوارهم الكروي، فضلًا عن مساهمته مع زملائه في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية وإسعاد الجماهير.

وأكد رئيس النادي خلال الجلسة، أن الأهلي لن ينسى من أعطى بحب وإخلاص، وبذل كل الجهد من أجل رفعة النادي في كافة المحافل، وأن أبواب الأهلي سوف تظل مفتوحة أمامه في كل وقت، خاصة وأن ارتباطه بالنادي أكبر من أي عقود تبدأ وتنتهي.

وفي نهاية اللقاء أهدى محمود الخطيب درعًا خاصًّا لأيمن أشرف؛ تقديرًا لما قدمه مع النادي خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق في مشواره الفترة القادمة.

من جانبه عبر اللاعب عن اعتزازه وتقديره الشديد بموقف الخطيب ومجلس إدارة النادي وتكريمه على هذا النحو الخاص، مؤكدًا على أنه شرف كبير لأي لاعب أن يحظى بهذا التقدير من أكبر كيان في مصر والشرق الأوسط.

كما كشف اللاعب عن تقديره للمكالمة التي تلقاها من الخطيب قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود أمس؛ للتأكيد على ضرورة تواجده في احتفالية الفريق بتسلم درع الدوري ومشاركة زملائه فرحتهم بالتتويج للمرة الـ43 في تاريخ النادي. وقال إن محمود الخطيب يحافظ على أبناء الأهلي، وهذا شيء يحسب له بكل تأكيد وسيظل محل تقدير.
 

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