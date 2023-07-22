أمين عام أوبك يؤكد أهمية التوافق بين الطاقة للجميع وخفض الانبعاثات

أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على أهمية التوافق بين عمليتي تأمين الطاقة للجميع وخفض الانبعاثات .

وبحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية “وام”، جاء ذلك قبل مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين الذي سيعقد غدا السبت في جمهورية الهند.

وقال الغيص إن الهند تعد أحد الشركاء الإستراتيجيين والمهمين لمنظمة “أوبك”، مشيرا إلى أهمية اجتماع وزراء الطاقة، حيث يسلط الضوء على التحولات في استخدامات الطاقة مستقبلا وضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في هذا الحوار الإستراتيجي.

ويستعرض أمين عام "أوبك" خلال كلمته في اجتماع وزراء الطاقة غدا أهمية تأمين الطاقة للجميع وخفض الانبعاثات في ظل عدم وجود مسار موحد للطاقة المستدامة ملائم للجميع في المستقبل وأهمية استمرارية الاستثمارات في قطاع النفط كمصدر أساسي للطاقة مستقبلا.

جدير بالذكر أن "أوبك" تشارك بشكل منتظم في اجتماعات مجموعة العشرين إذ يشكل الحوار والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة عالمياً وبين المنتجين والمستهلكين مبدأ رئيسيا للمنظمة بما يعزز دورها الحيوي في دعم استقرار وتوزان أسواق النفط والطاقة على مستوى العالم.