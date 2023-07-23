أخبار الفن.. وفاة والد مي كساب وتفاصيل الجنازة.. وأحمد عز يحتفل بعيد ميلاده

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن مي كساب و أحمد عز :
وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض
توفى منذ قليل والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى.
صدمة كبيرة.. إنجي المقدم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة إنجي المقدم والتي قدمت أعمالا عديدة ومميزة، ونرصد في عيد ميلادها جانب آخر من حياتها الفنية.
تعرف على موعد ومكان جنازة والد مي كساب
أعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها .
عيد ميلاد توم كروز العرب.. محطات هامة في حياة أحمد عز
يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا في السينما والدراما واصبح واحدا من النجوم الكبار، حيث سطر لنفسه تاريخا كبيرا