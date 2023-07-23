تعرف على موعد ومكان جنازة والد مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها .

جنازة والد مي كساب

وكتب مي كساب عبر حسابها علي فيس بوك :" أبي في ذمه الله وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة ؛اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وفاة والد مي كساب

توفى منذ قليل والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفي .

وكان والد مي كساب قد أجرى عملية جراحية منذ ايام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.

والد مي كساب :

علم صدى البلد أن حالة والد الفنانة مي كساب ؛ تدهورت خلال الساعات الماضية على الرغم من اجرائه عملية جراحية .

ويحتاج والد مي كساب الي الدعاء حيث أن المحاولات الطبية فشلت.



والد مي كساب:

وأكدت الفنانة مي كساب، أن والدها سيخضع لعملية جراحية طالبة من جمهورها الدعاء له.

وكتبت مي كساب، من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “أبويا هيعمل عمليه دلوقتي إدعوله من قلوبكم ربنا ينجيه”.

وكانت الفنانة مي كساب، قد طلبت من متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، بالدعاء لوالدها ؛ عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت:"١٥ يوم في العناية المركزة كانهم ١٥ سنة ولسة حالته حرجة.

ونشرت مي كساب، صورة لها رفقة والدها، وعلقت عليها: “أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب إكتبله الخبر اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب إقف جمبنا مالناش غيرك إدعوله".

أكدت الفنانة مي كساب، أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.