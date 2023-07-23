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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد توم كروز العرب.. محطات هامة في حياة أحمد عز

أحمد عز وكريم عبد
أحمد عز وكريم عبد العزيز

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا في السينما والدراما واصبح واحدا من النجوم الكبار، حيث سطر لنفسه تاريخا كبيرا .

 

وشبه العديد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد عز بأنه توم كروز العرب، للتشابه الكبير بين أفكار أفلامهم فكلاهما يقدم أدوار ضباط أو عملاء سريون، ويقدمون مشاهد الأكشن في إطارها الصحيح والمتقن بمساعدة خبراء ومتخصصين في عرض مثل هذه المشاهد بصورة تقارب الحقيقة.

ونستعرض محطات أحمد عز في بدايته الفنية:

كان أول ظهور للفنان أحمد عز على شاشة السينما في فيلم "مذكرات مراهقة " مع الفنانة هند صبري، وبسبب هذا العمل توقف عز عن التمثيل لفترة وكان متردد بين العودة لعمله القديم والاستمرار في التمثيل.

قال أحمد عز في لقاء سابق له إنه لم يعرض عليه أي عمل بعد فيلم "مذكرات مراهقة"، وظن وقتها أنه طالما ظهر كبطل عمل لا يصح أن يقدم أدوار ثانوية، وأضاف: "بدأ أصدقائي المقربين وعائلتي يقترحوا أن أعود لعملي القديم".

كان "عز" يعمل في مجال السياحة واتخذ بالفعل قرار عودته للعمل في السياحة وعرض عليه أقل مما كان فيه لذلك شعر أنها رسالة من الله أن يستمر في التمثيل حتى تأتي الفرصة.

وبجانب عمل أحمد عز في مجال السياحة والفنادق، توجه لعروض الأزياء ومكاتب الإنتاج ليحصل على فرصة للعملِ في السينما، ويعد مسلسل "ملك روحي" الانطلاقة الكبيرة في مسيرته الفنية عام 2003.

وبدأ بعد ذلك في تقديم بطولات مطلقة في السينما مثل "سنة أولى نصب"، و"الرهينة"، و"ملاكي إسكندرية"، و"الشبح"، و"مسجون ترانزيت"، وغيرها وآخرهم "العارف"، و"الجريمة"، و"كيرة والجن" الذي يحقق به نجاحا كبيرًا.


حقق عز إيرادات في السينما جعلته واحدا من ملوك السينما والايرادات حاليا .

احمد عز

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