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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شوه وجه شقيقته.. قرار عاجل من المحكمة بشأن شاب منشأة ناصر

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتشويه وجه شقيقته بواسطه القاء مادة كيميائية وإحداث إصابتهما في منشأة ناصر.

وكان، ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخص لقيامه بالتعدي على شقيقته وزوجها بإلقاء مادة كيميائية وإحداث إصابتهما بحروق ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين نقاش مقيم بدائرة القسم وبين شقيقته وزوجها مقيمان بدائرة القسم مصابان بحروق بأماكن متفرقة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثاني نتج عن ذلك إصابتهما ، تم استهداف المتهم وضبطه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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