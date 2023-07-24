أفقدت زوجها رجولته.. ننشر أمر إحالة سيدة المطرية للجنايات

تنشر صدي البلد، التحقيقات في واقعة بتر سيدة للعضو الذكري لزوجها بعد خلافات بينهما بمنطقة المطرية.

قطعت عضوه الذكري

وجاء في أمر إحالة المتهمة في القضية رقم 15880 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 3458 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، أنها بدائرة قسم شرطة المطرية محاف ظة القاهرة لأنها في يوم 1/ 9/ 2022، ضربت عمدا المجنى عليه "أ . خ" مع سبق الإصرار بأن بيتة النية وعقدت العزم على ضربه لوجود خلافات بينهم وأعدت لهذا الغرض عقار منوم وسلاحًا أبيضًا سكين، وقامت الزوجة بدس عقار منوم للمجني عليه بمشروب وما إن غلبه النعاس حتى قطعت عضوه الذكري مستخدمة في ذلك السلاح سالف البيان فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي نتج عنها عاهة مستديمة تمثلت في بتر شبه كلي للقضيب من جراء الإصابة.

وبحسب أمر الإحالة فقد تسببت الزوجة بعاهة مستديمة تقدر بنحو 60% لزوجها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت سلاحًا أبيض بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية المتهمة "سامية. ف"بالسجن المشدد 10 سنوات.