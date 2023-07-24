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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيع 1.5 مليون تذكرة في بطولة كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا

صدى البلد

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم بيع مليون ونصف المليون تذكرة في بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام حالياً بإستراليا ونيوزلندا وتستمر حتي 20 أغسطس المقبل.


وقامت عائلة في أوتياروا نيوزيلندا بشراء  التذكرة رقم 1,500,000 المباعة في كأس العالم للسيدات لعام 2023 وشاهدن مباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بين إيطاليا والأرجنتين في استاد إدن بارك في أوكلاند .


وتم توجيه الدعوة للأسرة لمقابلة رئيس فيفا جياني إنفانتينو، الذي قدم لهم فرصة لحضور جميع المباريات المتبقية في البطولة علي ملعب أوكلاند. 

وقال إنفانتينو بأنه شرفاً كبيراً للاحتفال مع تلك العائلة للوصول و كسر ذلك الرقم التاريخي من مبيعات التذاكر.


وأضاف إنفانتينو: "يعتبر هذا أحدث إنجازات البطولة التي وصلت بالفعل إلى العديد من الإنجازات وكسرت العديد من الأرقام القياسية، سواء على المستوى العالمي أو في الدولتين المضيفتين، بعد بيع 1.5 مليون تذكرة حتي الآن، تم تجاوز هدف المبيعات خلال خمسة أيام فقط من بداية البطولة، وبالتالي فإن هذه النهائيات على وشك أن تكون أكثر بطولة كأس العالم للسيدات من حيث عدد الحضور في التاريخ، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي كان تحمله نسخة كأس العالم للسيدات فيفا 2015 التي أقيمت في كندا".


وأوضح:"شهدت مباريات الافتتاح أيضاً حضورًا قياسيًا لمباراة كرة القدم للسيدات في كل من أستراليا (75,784 لأستراليا ضد جمهورية أيرلندا) وأوتياروا نيوزيلندا (42,137 لنيوزيلندا ضد النرويج)".

الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم للسيدات إيطاليا والأرجنتين جياني انفانتينو إنفانتينو

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