إيران: مستعدون لنقل الخبرات في مجال المفاعلات النووية إلى تركيا

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية أن بلاده على استعداد لنقل الخبرات في مجال المفاعلات النووية إلى تركيا، جاء ذلك خلال لقاء مع السفير التركي في طهران هيكابي كيرلانجيتش، الاثنين.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية العميقة بين إيران وتركيا ، أكد محمد إسلامي أن الموقف الجيوسياسي للبلدين دفع طهران وأنقرة إلى السعي وراء التفاهم والصداقة في علاقاتهما.

وقال المسؤول الإيراني إن الأعداء يسعون إلى تعطيل العلاقات بين إيران وتركيا ، وأشاد بحكمة البلدين في تطوير مستوى العلاقات من خلال التعاون المشترك.

كما اعرب اسلامي عن تمنياته للمبعوث التركي التوفيق في مهمته ، ودعا إلى إعادة التعاون بين البلدين في مجال تصدير الأدوية المشعة الإيرانية إلى تركيا.

من جهة أخرى ، أعرب إسلامي في تصريحاته عن استعداد إيران لنقل خبراتها في صيانة وإصلاح واستخدام محطات الطاقة النووية.

كما أكد إسلامي على أن إيران تواصل أنشطتها النووية السلمية في إطار المعايير الدولية.

من جهته ، أكد المبعوث التركي ، أن موقف أنقرة من استخدام الطاقة النووية السلمية واضح ، وأن الجمهورية التركية تؤيد حق استخدام الطاقة النووية السلمية من قبل مختلف الدول ، بما في ذلك إيران.

وفي إشارة إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران ، أكد السفير التركي أن العقوبات أحادية الجانب تضر بالمجتمع الدولي وشعوب المنطقة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون ومستوى العلاقات بين إيران وتركيا.