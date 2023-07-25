توقعات كارثية.. 9 ملايين شخص في بريطانيا سيصابون بأمراض خطيرة 2040

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن تسعة ملايين شخص في بريطانيا سيعانون من أمراض خطيرة مثل الخرف والسكري والسرطان والاكتئاب وأمراض الكلى بحلول عام 2040، وفقًا لتوقعات قادة الصحة والتي وصفوها بالـ "كارثية".

في حالة شيخوخة السكان السريعة، سيرتفع عدد المصابين بأمراض خطيرة من واحد تقريبًا من بين كل ستة من السكان البالغين في عام 2019، إلى ما يقرب من واحد من كل خمسة بحلول عام 2040، مع تداعيات هائلة على الرعاية الاجتماعية والمالية العامة.

وسيعيش 2.5 مليون شخص إضافي مع أمراض خطيرة، بزيادة 37٪ إلى 9.1 مليون مقارنة بعام 2019، وفقًا لتقرير مؤسسة الصحة.

ومن المتوقع أن ترتفع حالات الخرف بنسبة 45٪ بحلول عام 2040، وفشل القلب بنسبة 92٪، والسرطان بنسبة 31٪، والسكري بنسبة 49٪، والألم المزمن بنسبة 32٪، والقلق أو الاكتئاب بنسبة 16٪.

قال باحثون إنه بحلول سن السبعين، سيكون لدى الناس ما معدله ثلاث حالات طويلة الأجل، وترتفع إلى أكثر من خمسة بحلول سن 85.

بعض الخطوات الصحية الإيجابية، مثل قلة عدد المدخنين وانخفاض معدلات الكوليسترول، ستقابلها السمنة حيث أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لعقود يصلون إلى سن الشيخوخة.