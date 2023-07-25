عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات كارثية.. 9 ملايين شخص في بريطانيا سيصابون بأمراض خطيرة 2040

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن تسعة ملايين شخص في بريطانيا سيعانون من أمراض خطيرة مثل الخرف والسكري والسرطان والاكتئاب وأمراض الكلى بحلول عام 2040، وفقًا لتوقعات قادة الصحة والتي وصفوها بالـ "كارثية".

في حالة شيخوخة السكان السريعة، سيرتفع عدد المصابين بأمراض خطيرة من واحد تقريبًا من بين كل ستة من السكان البالغين في عام 2019، إلى ما يقرب من واحد من كل خمسة بحلول عام 2040، مع تداعيات هائلة على الرعاية الاجتماعية والمالية العامة.

وسيعيش 2.5 مليون شخص إضافي مع أمراض خطيرة، بزيادة 37٪ إلى 9.1 مليون مقارنة بعام 2019، وفقًا لتقرير مؤسسة الصحة.

ومن المتوقع أن ترتفع حالات الخرف بنسبة 45٪ بحلول عام 2040، وفشل القلب بنسبة 92٪، والسرطان بنسبة 31٪، والسكري بنسبة 49٪، والألم المزمن بنسبة 32٪، والقلق أو الاكتئاب بنسبة 16٪.

قال باحثون إنه بحلول سن السبعين، سيكون لدى الناس ما معدله ثلاث حالات طويلة الأجل، وترتفع إلى أكثر من خمسة بحلول سن 85.

بعض الخطوات الصحية الإيجابية، مثل قلة عدد المدخنين وانخفاض معدلات الكوليسترول، ستقابلها السمنة حيث أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لعقود يصلون إلى سن الشيخوخة.

بريطانيا كارثية الجارديان الصحة السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

شائعة حقل ظهر أحدثها.. جماعات الشر تتحرك ضد مصر لضرب اقتصادها

صدمة أهلاوية .. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

خالد الغندور يثير الجدل بسبب شقيق حسين الشحات

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

أول تعليق من النصر السعودي على حقيقة ضم الشناوي حارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

مغربي وبرازيلي.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقتين سوبر

إحنا آسفين.. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع موجات الحارة القاسية

مأساة جديدة بالجيزة.. حريق شقة ينهي حياة صغيرين في بولاق الدكرور.. تفاصيل

بتولع بسببهم.. أشياء لا يجب تركها بالسيارة خلال الصيف| تعرف عليها

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

ضمن حملة 100 يوم صحة.. عبدالغفار: تقديم 449ألفا و365 خدمة طبية مجانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتخانقوا على شاب| خلّصت على صاحبتها بهذه الطريقة ورمتها في الترعة ..تفاصيل

بعد فقده لأيام.. لن تصدق ماذا وجد داخل بطن تمساح في ماليزيا..صور

بسبب حلق اليد.. بلوجر بلاروسية سعودية شهيرة تتعرض للخطر

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ