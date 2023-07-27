تطوير القطاع الجنوبي ليس الوحيد..أسامة ربيع يكشف عن عمل ازدواج كامل لقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير القطاع الجنوبي، بداية الازدواج الكامل لقناة السويس، مشيرا إلى أن مشروع التطوير ليس المشروع الوحيد في الهيئة ولكن سيكون هناك مشروعات أخرى.

وقال ربيع، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم الانتهاء من 82 كيلو من الازدواج الكامل لتطوير قناة السويس، مؤكدا أنه سيتم العمل على الانتهاء من 100 كيلو.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن السفن العملاقة الآن أصبحت تعبر بسهولة ويسر، مؤكدا أن هناك 72 سفينة تمر بقناة السويس يوميا، بحمولة ملايين الأطنان.

تجعل هناك مشكلات

وأشار أسامة ربيع إلى أن السفن القادمة من الخليج والمحملة بالمواد البترولية، كانت اكثر السفن العابرة من قناة السويس.