أسامة ربيع يكشف تفاصيل إنشاء متحف خاص بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ان متحف قناة السويس، يروي قصة إنشاء قناة السويس، وعن أهم الأدوات التي كان يتم إستخدامها في تلك الفترة، وأشكال المراكب التي كانت تعبر في قناة السويس.

وقال أسامة ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن المتحف أيضا يتناول إنشاء قناة السويس الجديدة، وحادث سفينة “إيفر جيفن"، وافتتاح القناة.

التراث البحري

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن متحف قناة السويس العالمي سيتم فيه سرد تاريخ مصر وقناة السويس في آن واحد، والذي يحظى بالعديد من المحطات التاريخية الهامة إضافة إلى أنه ركيزة أساسية للحفاظ على التاريخ والتراث البحري.