رفضت أثرياء مصر .. حكاية زواج ميرفت أمين من تاجر مخدرات

تصدت والدة الفنانة ميرفت أمين، لقصة حبها لشخص القي القبض عليه في تهمة تاجر المخدرات، تلك القصة الشهيرة، التي رفضتها والدة الفنانة ووصل الأمر إلى رفض العائلة برمتها لقصة حب ميرفت أمين وتجار المخدرات.

زواج ميرفت أمين من تاجر مخدرات

وقالت والدة الفنانة ميرفت أمين في تصريحات نادرة لها من قبل: "لماذا ترتبطي بهذا الشاب، ومصر بها العديد من الشبان الأثرياء والمشاهير والنجوم، وكلهم يتمنون أن ترضي وتوافقي عليهم؟".

وكان الشاب الذي اعترضت عليه والدة الفنانة ميرفت أمين، هو الفنان السوري موفق بهجت، الذي اضطر للسفر إلى بيروت للعمل في ملهى فريد الأطرش، إثر زواجه من ميرفت أمين، وألقى القبض عليه في بيروت بتهمة الاتجار في المخدرات.

ندم ميرفت أمين على زواجها من تاجر مخدرات

وأبدت الفنانة ميرفت أمين ندمها على أنها لم توافق على تحذيرات والدتها، ولم ترضخ لرفضها، كما تمنت أنها لو لم تشارك في فيلم "السلم الخلفي" الذي تسبب في تلك العلاقة العاطفية مع الفنان السوري موفق بهجت.

يذكر أن فيلم "السلم الخلفي"، يدور حول السلم الخلفي للعمارة التي يمتلكها "عمر" وبعض السكان، وابنه "سامي" طالب فاشل بالثانوية العامة يستخدم السلم لعودته متأخرًا، وتستخدم السلم فرقة موسيقية تشغل إحدى الشقق ويتجنبون مقابلة البواب الذي يطالبهم بالأجرة، وتتردد عليهم الشغالة "نوسة" عن طريق السلم الخلفي فهي تهوى الرقص والغناء ثم تنضم إلى الفرقة.

زيجات ميرفت أمين

تزوجت ميرفت 5 مرات، وكان أولها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وبعد زواجها منه سافر موفق بهجت إلى لبنان وهناك قبض عليه في قضية مخدرات شهيرة حيث تم حبسه فطلبت الطلاق منه.

ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه حيث تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبياً ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.

ثم تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا ومن بعده تزوجت وهي الزيجة الخامسة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.