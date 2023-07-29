بأسلوب الجر.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب الجر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين"لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، تم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة.