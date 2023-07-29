عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضلت تنظيف الحمامات عن تقديم الخمرة.. تصريحات مثيرة من باسل الزارو

باسل الزارو
باسل الزارو

كشف الفنان باسل الزارو عن عديد من تفاصيل حياته الشخصية وما تعرض له فى لندن قبل الشهرة وذلك أثناء تواجده بإحدى البرامج التليفزيونية. 

وقال باسل الزارو :  سافرت الى لندن فى البدايتى ولم أكن أملك المال وبحث عن أى مهنة توفر لى مهنتين الاولى تقديم الخمرة الى الزبائن والثانية تنظيف الحمامات وقررت اختيار الثانية لانى احب دينى ولا أرغب فى أن اغضب الله واحلم أن أكون على الصراط المستقيم. 

وأضاف باسل الزارو : لم يكم حب حياتى الإذاعة ولكنى كنت اود احتراف التمثيل وهو ما تحقق بعد ذلك حيث كانت بدايتى كمذيع وقدمت عدد من الأعمال كممثل دون الحصول على أجر وكان حلم حياتى أن اصبح رجل أعمال واكون من الآثرياء. 

وأوضح باسل الزارو : عندما احترفت الإذاعة حققت نجاحا كبيرا فى بداية طريقى وفى سن صغير وكانت الأعلى اجرا حيث تقاضيت فى برنامج أكس فاكتور 60 الف دولار وأتصور ان هذا وضعنى فى مكانة مختلفة وتسبب فى شهرتى بشكل كبير وهو ما تسبب أيضا فى تعرضى للغرور والتكبر.

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

أول ظهور إعلامى.. ماذا قالت نيكول سعفان عن زوجها طارق العريان ؟

كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

وصية ميار الببلاوى لابنها وأخواتها وزوجها

باسل الزارو 

وكان أخر أعمال باسل الزار مسلسل “أسيل” الذى جمعه بالفنانة ثراء جبيل والمكون من 15 حلقة وجسد فيه شخصية "كريم" ويعمل مهندس معمارى يمر بالعديد من المنعطفات فى حياته. ‎مسلسل "أسيل" يتقاسم بطولته ثراء جبيل وباسل الزارو ويشارك فى بطولة العمل أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة "ايما لاين". ‎

باسل الزارو الفنان باسل الزارو أعمال باسل الزارو أفلام باسل الزارو مسلسل “أسيل”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة2023.. سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

بعد انسحاب بيراميدز.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. تعليق جديد من أحمد سعد على حفله في تونس

أول ظهور إعلامى.. ماذا قالت نيكول سعفان عن زوجها طارق العريان ؟

البطة الصفرا.. فرح الزاهد تكشف تفاصيل تعاونها مع محمد عبدالرحمن

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

محمد رمضان ونيللى كريم.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم ع الزيرو

بمهرجان المنستير.. فايا يونان تحيى حفلا غنائيا فى تونس.. اليوم

وفاة وليد فطين.. قصة خلافه مع بوسى ومنعه من رؤية ابنه

أخبار الفن| وفاة شوقي حجاب.. خناقة بدرية طلبة وسلمى سلومة.. مصير حفل ترافيس سكوت

ترشيحاتنا

نصر الله يحذر من أي "حماقة إسرائيلية" ويؤكد جاهزية الحزب للردع والمواجهة

بعد التراجع.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. الإفتاء توضح

نتيجة الثانوية العامة .. نصائح تجعل ابنك يتقبلها مهما كانت

اجتماع وقرارات عاجلة بالأعلى للجامعات بشأن تنسيق 2023

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع .. وصفات موجودة في كل بيت

دراسة: زيادة فيتامين د في الجسم يعالج مرضا خطيرا.. تعرف عليه

بسبب فستانها| هجوم على حفل روبي بالسعودية .. وهكذا ردت

أنقذ نفسك ..7 علامات تجعلك تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

فيديو

عملوها إزاي .. زفة في تريلا تشعل شوارع الشرقية.. فيديوجراف

استأجرت شقة مسكونة بالعفاريت وضربت تربل إتش.. تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدي

طلاسم ودماء.. سيدة ترتدى عباية سوداء وتدفن عمل سفلى تحت الأرض

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ