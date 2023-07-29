فضلت تنظيف الحمامات عن تقديم الخمرة.. تصريحات مثيرة من باسل الزارو

كشف الفنان باسل الزارو عن عديد من تفاصيل حياته الشخصية وما تعرض له فى لندن قبل الشهرة وذلك أثناء تواجده بإحدى البرامج التليفزيونية.

وقال باسل الزارو : سافرت الى لندن فى البدايتى ولم أكن أملك المال وبحث عن أى مهنة توفر لى مهنتين الاولى تقديم الخمرة الى الزبائن والثانية تنظيف الحمامات وقررت اختيار الثانية لانى احب دينى ولا أرغب فى أن اغضب الله واحلم أن أكون على الصراط المستقيم.

وأضاف باسل الزارو : لم يكم حب حياتى الإذاعة ولكنى كنت اود احتراف التمثيل وهو ما تحقق بعد ذلك حيث كانت بدايتى كمذيع وقدمت عدد من الأعمال كممثل دون الحصول على أجر وكان حلم حياتى أن اصبح رجل أعمال واكون من الآثرياء.

وأوضح باسل الزارو : عندما احترفت الإذاعة حققت نجاحا كبيرا فى بداية طريقى وفى سن صغير وكانت الأعلى اجرا حيث تقاضيت فى برنامج أكس فاكتور 60 الف دولار وأتصور ان هذا وضعنى فى مكانة مختلفة وتسبب فى شهرتى بشكل كبير وهو ما تسبب أيضا فى تعرضى للغرور والتكبر.

باسل الزارو

وكان أخر أعمال باسل الزار مسلسل “أسيل” الذى جمعه بالفنانة ثراء جبيل والمكون من 15 حلقة وجسد فيه شخصية "كريم" ويعمل مهندس معمارى يمر بالعديد من المنعطفات فى حياته. ‎مسلسل "أسيل" يتقاسم بطولته ثراء جبيل وباسل الزارو ويشارك فى بطولة العمل أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة "ايما لاين". ‎