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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نتيجة الثانوية العامة .. نصائح تجعل ابنك يتقبلها مهما كانت

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة من أكثر الاشياء المفرحة للطلاب وأولياء الأمور .. وينتظرها الكثيرين بفارغ الصبر ، لأنها تحمل آمال واحلام الاباء والامهات لمستقبل أبناءهم .

لذلك يجب علي الآباء تهيئة أبناءهم لتقليل نتيجة الثانوية العامة أيا ما كانت سواء كانت جيدة أو غير جيدة، ونقدم نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم بعد إعلان نتيجة الثانوية بصرف النظر عن النتيجة …

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أكد الدكتور طارق إلياس خبير علم النفس التنمية البشرية ، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه يجب على الآباء التعامل مع الأبناء بطريقة خاصة بعد نتيجة الثانوية العامة وهي :

⁃ فى حالة عدم حصول ابنك على مجموع منخفض لا يجب توبيخه والتقليل منه، كما لا يجب مقارنته بأشخاص آخرين على سبيل المثال: ابن خالته ابن عمته أحد أصدقائه؛ حتى لا يكرههم لأن الكراهيه تحدث من خلال المقارنات.
- عدم الضغط عليهم ولومهم على مصاريف الدروس طوال العام لأن أول شئ سوف يفكر فيه هو الانتحار.

⁃ التفكير بمنطق الأولاد ووضع عدة بدائل أمامهم فى حين عدم الحصول على الكلية التى يرغب فيها فهناك عدة كليات لها مستقبل كبير لا يعلم عنها الآباء.

⁃ ذكر ابنك بأن يظل إيجابيا ويركز على الأشياء التى يمكنه التحكم فيها وينظر إلى المستقبل، وعلمه أن النتيجة ليست نهاية الكون بل يمكنه تحديد ما يريد أن يكون فى المستقبل، مثل أن يخطط للأيام والأسابيع المقبلة، وطمئنه بأن ما حدث قد تم، وأن يعلم بأنه فعل أفضل ما في وسعه"

- لا بد أن يصل لأولادنا أن حبنا لهم حب مطلق لا علاقة له بالمجموع الذى سوف يحصل عليه فهو مجرد رقم لتحديد مجال التعليم وليس مكانته عندك.
- على الأسر تقبل نتيجة أبنائهم كما هى.

⁃ وضع خطة بديلة إذا كانت النتيجة غير مرضية، مع التخطيط كيف ومتى سيحصل على نتائج الامتحانات، وتابعت أن الآباء يشعرون بالحماس والتوتر مثل أبنائهم بشأن يوم نتائج الامتحان، لكن يحاول أن يتذكر الطالب أن هذا هو يومه، لذا عليه أن يضع خطة حول احتياجاته،

⁃ على الآباء التخلي عن فكرة تحقيق أحلامهم في أولادهم، وأن يكونوا داعمين لهم طوال الوقت.

- يجب الإيمان بقاعدة "ما حدث قد فات" ولن نستطيع الرجوع بالزمن، مهما تحدثنا.
- تذكر دائما أن جميع الكليات جيدة والأساس هو التفوق فى الكلية.


⁃ إذا لم يحصل ابنك على النتائج التى يريدها، فقد يرغب فى أن تكون هناك لدعمه، لذا يفضل الحصول على إجازة من العمل احتياطى حتى يتواجد مع ابنه ليخبره بطريقة غير مباشرة بأنه متواجد بجوراه.

 

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