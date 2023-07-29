نصائح مهمة لتجنب تلف التكييف وإطالة عمره الافتراضي

التكييف في الصيف من الأشياء الضرورية في أي بيت خاصك مع الموجات الحارة التي نشهدها ، والتكييف جهاز حساس لأي أعطال وبسبب سوء الاستخدام الخاص للتكييفات وعدم الاهتمام بنظافة الجهاز والإجزاء الداخلية والخارجية للتكييف ، فمن الممكن أن يتعرض الي التلف فقد يتوقف فجأة عن التبريد أو يحدث فيه أي عطل .. لذلك يجب الاهتمام به ونقدم اهم النصائح للحفاظ علي جهاز التكييف من التلف وفقا لموقع purewow

نصائح للحفاظ علي التكييف من التلف

إغلاق الغرفة

إذا تركت باب الغرفة مفتوحا،سيتسرب الهواء البارد إلى الخارج، وسيعمل المكيف لإخراج المزيد من الهواء إلى الغرفة.

إذا كان مكيف الهواء يعمل كثيرا لإخراج الهواء البارد، فقد يسخن أكثر من اللازم ويتلف لذلك يجب إغلاق الغرفة بإحكام.

إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه

من الأفضل إبقاء مكيف الهواء مغلقا عندما لا تكون في الغرفة، حتى لا تجعله يعمل فوق طاقتك.

التأكد من عدم وجود تسرب

تكييف الهواء يستخدم غاز الفريون في عملية التبريد، لذلك يجب الحفاظ عليه من التسريبـ لذلك لاد من إصلاحه سريعًا، فاستمرار تشغيل وحدة التيار المتردد بدون فريون يؤدي الى تعطل التكييف في وقت مبكر.

اختيار دجة الحرارة المناسبة

اختيار درجة حرارة مثالية يمكن أن تحافظ على عمر التكييف، ويمكن اختيار درجة حرارة على رقم 25 إلى 23، أو 75 درجة فهرنهايت هي اكثرها فعالية من حيث التكلفة لتشغيل تكييفك.

درجة الحرارة المناسبة

يجب ضبط المكيف علي درجة الحرارة المناسبة وهي تقريبا 20 درجة مئوية فالبعض لا يعرف ان تلك درجة الحرارة تقوم باعطائنا نفس الهواء المنعش الذي يقوم باعطاءة التكييف عند القيام بضبطة علي درجة 18 او اقل وتلك الدرجات لتي تعمل علي تلف المكييف وتعرضة للاعطال

تنظيف الفلتر والمرشحات

يساعد تنظيف المرشحات والفلتر للهواء الخاص بك فهو الوسيلة الوحيدة التي تضمن تشغيل المكييف باعلي صورة من الدقة والكفاءة مما يعمل علي تحقيق افضل تبريد وتدفئة يمكنك الحصول عليها