رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة القصير يشارك في احتفالية يوم اليتيم ويكرّم الأمهات المثاليات

ابراهيم جادالله

شارك اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، في الحفل السنوي ليوم اليتيم، الذي أقيم بمدرسة كمال الدين حسين همام الثانوية العسكرية، تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني.

جاءت مشاركة رئيس المدينة برفقة سكرتير المدينة عابدين سعيد، حيث شهدت الاحتفالية حضور رئيس مجلس إدارة جمعية كافل اليتيم بالقصير، وممثلي بنك مصر، إلى جانب عدد كبير من أهالي المدينة.

وتضمنت فعاليات الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، بدأت بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها تقديم عروض استعراضية وترفيهية نالت إعجاب الحضور، وأسهمت في إدخال البهجة على نفوس الأطفال.

وخلال الحفل، قام رئيس المدينة بتكريم عدد من الأمهات المثاليات، وتسليم شهادات التقدير والدروع المقدمة من مؤسسة بنك مصر للتنمية والمجتمع، تقديرًا لدورهن في تربية الأبناء ورعايتهم.

وأكد اللواء أحمد صقر أن "الاحتفال بيوم اليتيم يعكس اهتمام الدولة برعاية هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لها"، مشيرًا إلى "أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لإدخال السعادة على قلوب الأطفال".

يأتي الاحتفال بيوم اليتيم ضمن المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم الأطفال الأيتام نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، بمشاركة مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية.

أقيم الحفل بتنظيم جمعية كافل اليتيم، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات، وبرعاية مؤسسة بنك مصر فرع القصير، في إطار جهود مجتمعية متكاملة تهدف إلى دعم ورعاية الأيتام وإدماجهم في المجتمع.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
