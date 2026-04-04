لتحقيق السيولة المرورية.. محافظ الغربية يتابع الانتهاء من رصف محور طريق المعامل

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة صباحية لمتابعة أعمال الانتهاء من رصف الطبقة السطحية بمحور طريق المعامل بقرية ميت حبيش، وذلك للوقوف على جاهزية الطريق لدخوله الخدمة بأعلى جودة ممكنة، بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال الجولة، تابع المحافظ اللمسات النهائية لأعمال الرصف، مؤكدًا أن الطريق يحقق ربطًا مباشرًا بالطريق الزراعي السريع، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتيسير حركة الانتقال بين طنطا ومركزي السنطة وزفتى.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق تم رصفه بطول 2 كم وبتكلفة 6.6 مليون جنيه، ليربط بين مدخل طنطا الشمالي عند كوبري فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش دون الحاجة للمرور بالطريق القديم، بما يحقق سيولة مرورية واختصارًا ملحوظًا في زمن الرحلات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن الطريق يمثل إضافة قوية لشبكة الطرق بالمحافظة، خاصة مع تحقيق الربط المباشر بالطريق الزراعي السريع، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين والبضائع، وتحقيق انسيابية مرورية كاملة، في إطار خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.