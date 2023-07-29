أفقر دولة.. الاتحاد الأوروبي يقطع الدعم عن النيجر وواشنطن تهدد بعقوبات مماثلة

قطع الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء نفسه، بعد أن أعلن قادة عسكريون هذا الأسبوع أنهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديمقراطيا ، محمد بازوم.

وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، حيث تتلقى ما يقرب من ملياري دولار سنويًا من المساعدات الإنمائية الرسمية ، وفقًا للبنك الدولي.

كما أنها شريك أمني رئيسي للدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، التي تستخدمها كقاعدة لجهودها لاحتواء تمرد إسلامي في منطقة الساحل بغرب ووسط إفريقيا.

و تعتبر النيجر ، التي كانت تعتبر في السابق أكثر الدول استقرارًا بين العديد من الدول المجاورة غير المستقرة ، سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

ويرفض حلفاء النيجر الأجانب حتى الآن الاعتراف بالحكومة العسكرية الجديدة بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني ، الرئيس السابق للحرس الرئاسي ، الذي أعلن الضباط رئيسًا للدولة يوم الجمعة.

ولم يسمع بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محبوسًا داخل القصر الرئاسي ، رغم أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به كرئيس شرعي.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان 'بالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية ، تم تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري'.

النيجر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، في المساعدة على كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وللاتحاد الأوروبي أيضًا عدد قليل من القوات في النيجر للقيام بمهمة تدريب عسكرية.

وخصص الاتحاد الأوروبي 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال 2021-2024 ، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

وتمتلك الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين في النيجر تضم حوالي 1100 جندي ، وتقدم أيضًا مئات الملايين من الدولارات للبلاد كمساعدات أمنية وتنموية.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين: من الواضح أن المساعدة الكبيرة للغاية التي نقدمها للأشخاص في النيجر معرضة للخطر، مضيفا أن دعم الولايات المتحدة يعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي.

وقالت الأمم المتحدة، إن الانقلاب لم يؤثر على تسليمها للمساعدات الإنسانية.

من غير الواضح مدى الدعم الذي يحظى به المجلس العسكري بين سكان النيجر. خرجت بعض الحشود لدعم بزوم يوم الأربعاء ، لكن في اليوم التالي نزل أنصار الانقلاب إلى الشوارع.

تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا / الايكواس / قمة طارئة فى نيجيريا يوم الاحد لبحث الوضع.

وبعد اجتماع طارئ ، الجمعة ، أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بيانًا يطالب بالعودة العسكرية إلى ثكناتهم واستعادة النظام الدستوري في غضون 15 يومًا. ولم تقل ماذا سيحدث بعد ذلك.