خبير اقتصاد: دور مصر بارز في دول أفريقيا وأبناء القارة يرتبطون بها

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،أن مصر لها دور بارز في دول أفريقيا منذ عصور، حيث أنها شاركت في نهضة وتنمية معظم الدول بفضل الشركات المصرية التي أقامت مشاريع استثمارية ضخمة، وعملت على توفير العديد من فرص العمل لأبناء القارة، لذلك نجدهم يرتبطون بمصر كثيرا.

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من مظاهر تأثر الأفارقة بالدولة المصرية، مقاطعتهم لإسرائيل وقت عدوانها على مصر حتى بعد اتفاقية السلام.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الكثير من طلاب الدول الأفريقية تعلموا في المدارس والجامعات المصرية، وعندما ذهبوا إلى أوطانهم ظلوا متعلقين بها، و لديهم انتماء قوي للبلد الذي تعلموا به.



وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "روسيا - إفريقيا"، أنه لابد من "ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول قارتنا الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وأؤكد في هذا الشأن على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حداً للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب".