أستاذ مناخ: شهر أغسطس لن يكون أكثر حرارة من يوليو

أكد علي قطب أستاذ المناخ والأرصاد الجوية، أن هناك حالة غليان في كافة دول العالم بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وقال علي قطب في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شهدنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مستوى العالم ".

أضاف علي قطب :" عندما تعلن الأرصاد درجات الحرارة تكون في الظل ولو درجة الحرارة 38 درجة في الظل تكون في الشمس 42 درجة مئوية ".

وتابع علي قطب :" نشهد انكسار في الموجة الحارة بداية من اليوم وانخفضت درجات الحرارة بمعدل 3 درجات ".

واكمل علي قطب :" شهر أغسطس لن يكون أكثر حرارة من شهر يوليو"، مضيفا:" ومتوسط درجة الحرارة في شهر أغسطس 34 درجة مئوية ".