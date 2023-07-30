السجن والغرامة.. اختراق كارت الفيزا يعرضك لعقوبات رادعة وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني؛ وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، وفقا للقانون، وفقا لما يلي:

عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.