عربية النواب: مصر وضعت القضية الفلسطينية فى صدارة اهتمامات المجتمع الدولي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل فى قلب اهتمامات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موضحاً أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية كما أن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن استضافة مصر مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني لبحث سبل إنهاء الانقسام وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال لهو دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر تجاه القضية الفلسطينية ومن أجل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مصر برئاسة الرئيس السيسى نجحت فى أن تجعل القضية الفلسطينية فى بؤرة وصدارة اهتمامات المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته ، موضحاً استمرار الجهود المصرية من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إضافة إلى التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط والحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية ودعم شامل للقضية الفلسطينية فى كافة المحافل الاقليمية والدولية.