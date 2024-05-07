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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بأول أيام تلقي طلبات التصالح

تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في أول أيام تلقى طلبات التصالح علي مخالفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن اليوم الأول من العمل بالقانون الجديد شهد توافد من قبل المواطنين علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن والبالغ عددها ٢١ مركز للسير في عملية التصالح . 

وأكد المحافظ علي تشكيل لجان عليا ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات طبقًا للقانون ،فضلاً عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكداً أهمية سرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بهذا الملف الحيوي الذي يأتي في مقدمة  أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

وكلف المحافظ باستمرار متابعة جاهزية  المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مشيرا إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

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