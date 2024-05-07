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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  انتظام سير  العمل بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن  ، وذلك في أولى أيام بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 باعتباره  أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح وذلك من خلال الشبابيك  التى تم تخصيصها  بـ 12 مركز اً تكنولوجياً  بنطاق المحافظة  لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

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محافظ المنوفية: المراكز التكنولوجية جاهزة لبدء تلقى طلبات التصالح غداً

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح والذي يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كل في نطاقه ووضع آلية  للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة  بالمواطنين تسهيلاً عليهم ،  لافتاً إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب 165 من الكوادر بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التصالح علي مخالفات البناء المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء

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