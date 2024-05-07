عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات في أشمون باستثمارات 70 مليون جنيه

تطوير الطرق في المنوفية
تطوير الطرق في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية، للعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات ، مشيرا إلى أنه جاري  تنفيذ عدد (16) مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز ومدينة أشمون وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 بقيمة استثمارية 69 مليون و819 ألف جنيه بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وذلك في إطار خطة المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .


في قطاع الطرق والنقل ، أوضح محافظ المنوفية أنه  تم الانتهاء من رصف وتطوير  شوارع  كوم أوسيم بطول 650م ، والحبيني بطول 750م ، وطه حسين بطول 500 م ، وجاري  إستكمال وإعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومنها  شارع محمد فريد بطول 540 م، وشارع بور سعيد بطول 1600م ، ومتفرعات شارع سعد زغلول بطول 500 م ، وشارع أبو زيد الشرقي بطول 550 م ، فضلاً عن تركيب بلاط الانترلوك بشارع الجلاء بطول 800 م ، وتوريد وتركيب بلاط الانترلوك بمقابر المسلمين كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

محافظ المنوفية: المراكز التكنولوجية جاهزة لبدء تلقى طلبات التصالح غداً

محافظ المنوفية: 56 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بشبين الكوم وتلا


وفي قطاع الكهرباء أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة بالخطة والتي تضمنت  شراء وتوريد مهمات إنارة ، ومد وتدعيم الشوارع المستجدة بنطاق المركز والمدينة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري الأعمال الانشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر  ، وفيما يخص قطاع تحسين البيئة فقد تم الانتهاء من عمل صيانات كاملة لمعدات الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتجميل الممشي الجديد بالطريق الدائري لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة كونها متنفسا لأهالي أشمون فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب.
 

 ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية  وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التنمية المستدامة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 الخطة الاستثمارية المنوفية توفير فرص عمل مشروعات الخطة الإستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

ترشيحاتنا

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر

10 أخبار سارة لطلاب المدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات التيرم الثاني

مصر تدين العمليات العسكرية في رفح وتدعو إسرائيل للابتعاد عن سياسة حافة الهاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ