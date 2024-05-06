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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: 56 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بشبين الكوم وتلا

مشروعات الخطة الاستثمارية
مشروعات الخطة الاستثمارية في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مراكز ومدن تلا وشبين الكوم بلغت ما يزيد عن 56 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024 موزعة علي 4  قطاعات وهم ( الطرق والنقل ، الكهرباء ، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، تحسين البيئة ) ، مؤكداً أن المنوفية قد شهدت طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والتي تضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي تمس حياة المواطنين.

 وأضاف، أنه يتابع باستمرار معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وذلك من خلال جولاته الميدانية لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأعمال ولضمان نهو كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين .

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وأوضح محافظ المنوفية أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة تلا  فقد تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة  3 شوارع رئيسية بالمدينة وهم شارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم ، شارع النقراشي مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتي المعهد الديني ، شارع بورسعيد مع شارع البطل أحمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتي خلف الاستراحة ، كما تم دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها وشراء مهمات ومعدات إنارة بتلا ، مشيراً أنه تم الانتهاء من توصيل مرافق للمدارس و المحطة الوسيطة بمدينة تلا ، فضلاً عن إقامة 2 سوق حضاري أحدهما بشارع أحمد عرابى خلف الجمعية التعاونية بطاقة 20 كشك والآخر بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشك ، وجاري إنشاء عمارة إسكان اقتصادى بجوار دار المسنين بمدينة تلا .


وفيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز شبين الكوم ، أضاف المحافظ أنه قد بلغت نسب تنفيذ الأعمال 100 % ، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد 400 عمود إنارة بالطرق الرئيسية بمدينة شبين الكوم بالإضافة إلى شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة  ، كما تم شراء وتوريد قلاب 20 طن ودعم منظومة النظافة بشراء 65 صندوق قمامة و 2 موتور شفط مياه ، وكذا دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز  ورفع كفاءتها ، فضلاً عن توصيل المرافق لـ 3 مدارس وشراء وتوريد معدات حماية مدنية للوحدة المحلية لمركز  مدينة شبين الكوم .


ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بضرورة تكاتف الجهود مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقاً للصالح العام .

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