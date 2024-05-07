الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

يحدث التهاب البنكرياس بسبب نشاط في الجهاز المناعي، وهو ما يسبب تورما والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

مضاعفات خطيرة تحدث عند الإصابة بالتهاب البنكرياس

وقد يكون التهاب البنكرياس مرضًا حادًا، وهذا يعني أنه يظهر فجأة، ويستمر عادةً لفترة قصيرة، وعندما يكون التهاب البنكرياس مزمن، فقد يتسبب في تضرر البنكرياس مع مرور الوقت.

ويمكن أن يتحسن التهاب البنكرياس من تلقاء نفسه، فإن حالات المرض الأشد خطورة تستلزم الخضوع للعلاج في المستشفى وقد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

يمكن أن يسبّب التهاب البنكرياس للاشخاص المصابين بها في بعض المضاعفات الخطيرة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ الفشل الكلوي :

وقد يؤدي التهاب البنكرياس الحاد إلى عجز الكلى عن ترشيح الفضلات من الدم، وقد تستدعي الحالة إجراء ترشيح اصطناعي، ويُسمى غسيل الكلى، ويحتاج فيها الشخص للعلاج على المدى القصير أو الطويل.

مضاعفات خطيرة تحدث عند الإصابة بالتهاب البنكرياس

_ مشكلات التنفس :

وقد يسبب التهاب البنكرياس الحاد تغيرات في آلية عمل الرئتين، ما يؤدي إلى هبوط مستوى الأكسجين في الدم إلى مستويات منخفضة شديدة الخطورة.

_ العَدوى :

ويمكن أن يجعل التهاب البنكرياس الحاد البنكرياس عرضة للعدوى، وتتسم حالات عدوى البنكرياس بالخطورة، وتستدعي علاجًا مكثفًا كالجراحة أو غيرها من الإجراءات الطبية لاستئصال النسيج المصاب العدوى.

_ الكيس الكاذب :

ويمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس الحاد والمزمن إلى تجمُّع السوائل والشوائب في "جيب" داخل البنكرياس، يُطلق عليه الكيس الكاذب، ويمكن أن يسبب حدوث تمزّق كبير في الكيس الكاذب، ومضاعفات، مثل: النزف الداخلي والعدوى.

_سوء التغذية:

و في حالة التهاب البنكرياس الحاد والمزمن، قد لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الإنزيمات للجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية والإسهال ونقصان الوزن.

_ داء السكري:

وقد تحدث الإصابة بداء السكري عندما يسبب التهاب البنكرياس المزمن تلف الخلايا التي تفرز الأنسولين.

_ سرطان البنكرياس:

وقد يتسبب التهاب البنكرياس المزمن من عوامل الخطر المرتبطة الإصابة بسرطان البنكرياس.