محاولات في الزمالك لإثناء محمد عبد الشافي عن قرار الاعتزال | تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الساعات الماضية، شهدت محاولات من مسؤولي الزمالك ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل إثناء محمد عبد الشافي عن قرار الاعتزال.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "أخطر محمد عبد الشافي مسؤولي الزمالك بالاعتزال، نهاية الموسم المنصرم؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة".

وأضاف: "الساعات الماضية شهدت جلسة بين عبد الواحد السيد مدير الكرة، ولاعبي الفريق، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا؛ من أجل إثناء اللاعب عن الاعتزال، لحاجة الفريق إليه".

وأشار إلى أن محمد عبد الشافي سيتخذ القرار النهائي، في ضوء إصابة الركبة التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الإصابة تتجدد؛ حال مشاركته في المباريات.