أوسوريو دماغه كويسة.. وليد صلاح: ركلة جزاء الشباب ضد الزمالك «غير صحيحة»

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “دماغه كويسة”، لافتا إلى أن ركلة جزاء فريق الشباب “غير صحيحة”، وأن حالة العصبية التي مر بها لاعبو الزمالك؛ كانت بسبب الضغوط الملقاة على عاتقهم.

وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أوسوريو بدأ مباراة الشباب بتشكيل دفاعي؛ لتأمين الناحية الدفاعية على حساب الشق الهجومي، والشباب فريق قوي، ولم يرد أن يفتح المباراة".

وأضاف:" الشوط الأول لم يقدم كلا الفريقين شيء يذكر، باستثناء ركلة الجزاء التي أراها غير صحيحة، وي الشوط الثاني أوسوريو أجرى تغييرات وأخذ الجرأة".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف:" ما يؤخذ على أوسوريو هو سحبه لسيف الدين الجزيري في الوقت الذي يريد الزمالك تسجيل هدف، واللعب بدون رأس حربة".

وأوضح أن:" أوسوريو لم يثبت طريقة اللعب حتى الآن، ودائم التغيير، ويريد اكتشاف عناصر جديدة، وهذا ليس الوقت المناسب، لكنه المسؤول عن الفريق، أوسوريو دماغه كويسة وكلها هجومية".

واختتم وليد صلاح عبد اللطيف، تصريحاته: "بسبب التحكيم؛ اللعيبة اتنرفزت، لكنهم لاعبين محترفين، حتى لو تعرضوا للظلم؛ الاعتراض بهذا الشكل غير مقبول، هناك ضغط عصبي على اللاعبين، ويريدون أن يثبتوا أنهم جيدين وما فعله شيكابالا؛ دليل على العصبية".

