إمام عاشور يخضع لبرنامج تأهيلي حاليا ولن يلحق بمباراة المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن أن إمام عاشور، لن يلحق بمباراة المصري، وسيستمر في البرنامج العلاجي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: "مصدر داخل الأهلي: إمام عاشور لن يلحق بمباراة المصري في كأس مصر.. اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي حاليا".

جلسة كولر مع إمام عاشور

وأضاف: "الجهاز الفني للأهلي قال لـ إمام عاشور: إنت لاعب في الأهلي، إحنا مابنستفزش حد، ومابنوجهش رسائل غامضة، إحنا بنتكلم في كورة وبطولات، تركيز في الملعب فقط".

وتابع: "كولر قال لـ إمام عاشور: إنت محتاج سدادات ودن، إنت ترد في الملعب، لا ترد بتصريحات ولا شد وجذب مع أي جمهور، حتى لو جمهور المنافسين”.

واختتم: “أعتقد إمام عاشور هياخد وقت، لكن أموره هتمشي وهيهدى؛ لأن في النادي الأهلي الموضوع إجباري”.