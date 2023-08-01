عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحصن الأخير.. فرنسا تتمسك بالتواجد في النيجر بعد انحسار نفوذها بغرب أفريقيا

المتظاهرون في النيجر
المتظاهرون في النيجر

في الأعوام القليلة الماضية، شهدت منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، مشاهد متطابقة ومكررة حيث غير متظاهري هذه الدول ترتيب الألوان في العلم الفرنسي المميز بالأحمر والأبيض والأزرق، بالراية الروسية التي كلما رفعت في غرب القارة السمراء، مزقت أمامها راية فرنسية ودهست تحت الأقدام، مثلما حدث مؤخرا في نيامي عاصمة النيجر، بعد الانقلاب العسكري يوم الأربعاء 26 يوليو المنصرم.

فرنسا تتمسك بالنيجر

وبدأت فرنسا اليوم الثلاثاء، إجلاء رعاياها من النيجر، بعد تصاعد التوتر في البلد الواقع غرب أفريقيا، جراء الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي، وأكدت أنها لا تعتزم إجلاء الجنود الفرنسيين الموجودين في النيجر، والبالغين حوالي 1500 جندي.

 

وتعد النيجر هي الحصن الأخير للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، بعد طردها من بوركينا فاسو ومالي وأفريقيا الوسطى، وانحسار النفوذ الفرنسي فيها.

ويتمثل الوجود الفرنسي في النيجر، بقوة قوامها 1500 جندي، في منطقة جاو، وقدرات جوية تتمثل بثلاث مقاتلات وست طائرات مسيرة وبين أربع وست مروحيات لتوفير الدعم الناري و الاستخباراتي لشركائهم.

 

مالي وبداية الانحسار

وكان بداية انحسار الوجود الفرنسي في منطقة الساحل قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع انقلاب مالي في عام 2020 بعدما انهدمت السلطات في باماكو؛ باريس بالتدخل في شؤون بلادهم، وطلبوا المساعدة الأمنية من مجموعة فاجنر الروسية الشبه عسكرية.

وكان الفشل الفرنسي في مالي، مستغربا حيث تغيرت المواقف إلى النقيض تماما، ففي 2012 ناشدت باماكو، باريس لنجدتها من الجماعات المتطرفة، واستقبلت القوات الفرنسية استقبال الفاتحين، وبعد عقد من الزمان طرد السفير الفرنسي جهارا نهارا، ليكشف ذلك مدى الفشل الذي وصل إليه نظام ماكرون وسياسته في القارة السمراء.

 

طرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو

بدأ التوتر بين فرنسا وبوركينا فاسو، في يناير 2022 عقب وقوع الانقلاب العسكري في واجادوجو، وتفاقم التوتر مع الانقلاب الثاني في سبتمبر من نفس العام، على يد النقيب إبراهيم تراوري الذي نصب نفسه رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد.

وفي أكتوبر 2022 بلغ الرفض الشعبي للوجود الفرنسي ذروته واندلعت التظاهرات الشعبية التي هاجمت السفارة الفرنسية.

وفي يناير من العام الجاري، أصدرت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو قرارا بطرد القوات الفرنسية، بعد أيام قليلة من تعليق الاتفاق العسكري الموقع مع فرنسا في 17 ديسمبر 2018 الذي يسمح بوجود القوات الفرنسية في واجادوجو.

 

نهاية عملية برخان

وجاء التواجد الفرنسي في غرب أفريقيا، تحت لواء عملية "برخان" بداية من 2013 بقوات بلغت 5500 عسكريا، وهدفت العملية إلى وبلغ عدد القوات الفرنسية، في أوج المهمة، مواجهة المسلحين في مالي واشتركت فيها دول أخرى هي النيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.

ومع توالي الانقلابات في الدول الأفريقية، اضطر ماكرون في نوفمبر 2022 إلى إنهاء عملية برخان، التي كانت معطلة في فبراير من العام نفسه، حينما قررت فرنسا سحب قواتها من مالي، فيما غادر آخر الجنود الفرنسيين قاعدتهم العسكرية بمدينة جاو، في مالي، يوم 15 أغسطس 2022، وسط اتهامات لفرنسا بالتدخل في الشئون المالية.

النيجر القوات الفرنسية في النيجر طرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو نهاية عملية برخان غرب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الجيش الفرنسي: لن يتم سحب قواتنا من النيجر

الخارجية الروسية: لا علاقة لموسكو بما يحدث في النيجر

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ