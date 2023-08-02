فؤاد علام: سيد قطب كان القائد الفعلي لجماعة الإخوان |فيديو

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن قصته مع الإخوان بدأت بتلقى جزائه مرة عن طريق والده، لأنه أخذ منهم قميصاً هدية، ومرة مع الطلبة في انتخابات اتحاد الطلاب.



ولفت علام، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه فيما بعد تولى التحقيق مع الإخوان في قضية 65، المشهورة بقضية سيد قطب، وكان سيد قطب القائد الفعلي للجماعة في تلك المرحلة.



وأردف: "توليت التحقيق تحت قيادة اللواء أحمد رشيد الذي صار وزير داخلية فيما بعد، والقدر جاب محمود العناني وجلال خاطر ، الذين كانوا سبب ضربي في الجامعة، ضمن المعتقلين بيتحقق معاهم، وكنا 24 ضابطاً نجري التحقيقات".