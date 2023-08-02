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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«القيعي» يكشف كواليس مثيرة وراء تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

صدى البلد

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم التعاقد مع إمام عاشور عن طريق "كوبري" من ميتيلاند الدنماركي، مشددا على أن الصفقة كلفت النادي أقل مما دفعه ميتيلاند لضمه من الزمالك.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هل يعقل أن يكون هناك كوبري بـ3 ملايين دولار، ولو انضم اللاعب لميتيلاند بالاتفاق مع الأهلي كان على الأقل سيحصل على مليون دولار".

وأضاف: "لم يكن أحد يتصور أن يدخل الأهلي في صفقة إمام عاشور، كنت أقول بيني وبين نفسي بأنه لاعب مفيد للأهلي لو عاد لمصر، وكنا نتابعه منذ أن كان لاعبا في صفوف غزل المحلة".

وأكمل: "لا يوجد صفقة (للتحفيل) من يضم لاعب بهذا الشكل فهو يؤذي نفسه ويؤذي اللاعب بل ويقوم بإيذاء كرة القدم، ونجاح صفقة إمام عاشور في يد اللاعب نفسه".

كواليس ضم إمام عاشور إلى الأهلي

وأكد: "بالتأكيد، كنا نتابع موقف إمام عاشور ووصلت لنا رسائل بإمكانية انتقاله إلى الأهلي خصوصا بعدما مكث في مصر كثيرا بعد اصابته، واستشعرنا برغبته في ارتداء القميص الأحمر، لذلك تحركنا لضمه، واللاعب لم يزورني في منزلي مطلقًا كما تردد".

وأوضح: "أي صفقة تحتاج إلى مجهود، وميتيلاند اقتنع برغبة اللاعب امام عاشور في العودة لمصر، ولذلك تفاوض على بيعه، الأهلي دخل في مفاوضات لضمه بعدما تأكدنا من رغبته وترحيبه بالانضمام لصفوف الفريق ".

وتابع: "سبق وتعاقدنا مع أحمد فتحي من شيفيلد يونايتد الانجليزي رغم تفاوضنا مع الإسماعيلي بل وأعلن الزمالك تعاقده مع اللاعب، لكن حسمت الصفقة بعد الاتصال باللاعب، والصفقات ليست للتفاخر، وهذا عملي، وفاوضت أحمد حسن ومحمد بركات لأكثر من عشر سنوات".

وأتم: "أمير توفيق يبذل مجهودات كبيرة رغم تعرضه للانتقادات، وهو من أبرز الأشخاص الذين يعملون بشكل جيد داخل النادي الأهلي".

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