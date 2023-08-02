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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتنشرت دون إذن.. تعرف على عقوبة سارق أغنية مخاصماك

أغنية مخاصماك
أغنية مخاصماك

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة المحتوى، وذلك بعد البلاغ الذى قدمته صاحبة أغنية مخاصماك فى قسم المعلومات والتكنولوجيا بمديرية أمن الجيزة، متضررة من إحدى الشركات على موقع التيك توك ومقرها الشيخ زايد متهمة المطربة المغربية نوال محمد (44 عاما) باستخدام الاغنية دون إذن سابق ونشرها على موقع تيك توك.

حقوق الملكية الفكرية

نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،فى المادة 10 منه على أن تخول براءة الاختراع لمالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك . 

غرامة  100 ألف جنيه عقوبة سرقة المحتوى 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون،  يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية:

1- قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

 

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

استغلال الاختراع التكنولوجيا المطربة المغربية نوال محمد العلامات التجارية الملكية الفكري

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